Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября приедет в Германию для участия во встрече группы «Рамштайн». Там он попросит у покровителей дать еще оружия, сообщил журнал Der Spiegel .

«До сих пор атмосфера была скорее рабочей, но визит Зеленского, скорее всего, придаст мероприятию политический оттенок», — написали журналисты.

На авиабазе будет присутствовать министр обороны Германии Борис Писториус.

В ближайшее время США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине. В Кремле уже спрогнозировали новые удары ВСУ по России американским оружием. Страна в очередной раз предупредила, что накачивание украинских боевиков оружием мешает урегулированию конфликта и напрямую вовлекает в него НАТО.

Однако союзникам Украины на Западе становится все сложнее выполнять данные обещания. Россия производит ракеты и боеприпасы быстрее, чем союзники отправляют их ВСУ.