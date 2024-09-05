Зеленский подготовил «план победы» для Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский готов показать президенту США Джо Байдену «план победы». Об этом он рассказал в интервью NBC News .

«Я построил этот план согласно тому, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не благодаря желанию или нежеланию России», — отметил он.

План состоит из пяти пунктов. По словам Зеленского, четыре — это то, что необходимо сейчас, еще один мечтают реализовать после окончания конфликта. При этом президент заявил, что нападение ВСУ на Курскую область является частью тактики.

Украинские боевики вторглись на территорию Курской области 6 августа. Ожесточенные бои продолжаются несколько недель, но российские войска контролируют ситуацию и не позволяют противнику проникнуть вглубь страны.

Ранее украинский пленный раскрыл план нападения на Курскую область. Боевики должны были продвинуться как можно дальше, при этом по возможности не ввязываться в бои. Также стало известно, что ВСУ перебросили в приграничье подразделение из бывших заключенных.