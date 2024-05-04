Спецоперация 04 мая 2024, 08:24 «Есть сволочи». Житель Харьковской области рассказал, как ВСУ обстреливают его село Житель Харьковской области: ВСУ обстреливают жилые районы освобожденных сел Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Украинская армия продолжает обстреливать жилые районы освобожденных силами России населенных пунктов Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал житель одного из сел в регионе Николай.

«У нас солдат нет, у нас одни гражданские, а по нам все-равно стреляют. Зачем? Хотя [президент Украины Владимир] Зеленский говорит, что по мирным не стреляют (ВСУ — прим. ред.), а стреляют», — поделился Николай.

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Ряд освобожденных российскими силами сел в Харьковской области опустели, потому что украинские боевики регулярно били по ним. Николай подтвердил, что остаются в основном пенсионеры. При этом стреляют по мирным жителям все подразделения украинской армии.

«Среди них тоже разные люди есть, есть и нормальные, а есть сволочи. Вот недавно взяли — по соседней улице стреляли. Там же никого (из военнослужащих — прим. ред.) нет, только пенсионеры остались», — подчеркнул Николай.

Вооруженные силы Украины также постоянно бьют по российским территориям. Ранее боевики нанесли удар американским снарядом Excalibur по жилой многоэтажке в городе Токмак Запорожской области. Четыре человека получили ранения, двое из них тяжелые.

При этом Украина уже получила западное оружие с «разрешением» бить по России, рассказали в МИД Латвии. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ может законно ответить всем странам, допустившим это.