Украина получила западное оружие с «разрешением» бить по России | 360°

Мир 01 мая 2024, 16:41 Украина получила западное оружие с «разрешением» бить по России Глава МИД Латвии Браже: Украина получила оружие и «разрешение» бить по России Aimee Dilger/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила от ряда западных партнеров оружие с «разрешением» бить по территории России. Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде».

«Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие без подобных ограничений», — отметила она.

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Как сообщала «Газета.ru», дипломат подчеркнула, что о некоторых вещах лучше не говорить до определенного времени. Она назвала главным «влияние на поле боя».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сразу же отреагировала на такое заявление. Она сказала, что если Латвия не врет, она должна предоставить список стран, давших подобное «разрешение».