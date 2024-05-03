Четыре человека пострадали из-за удара ВСУ по Токмаку | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 19:10 Четыре человека пострадали из-за удара ВСУ по Токмаку ВСУ ударили по Токмаку американским снарядом Excalibur, ранены четыре человека РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по городу Токмаку в Запорожской области управляемым снарядом M982 Excalibur, произведенным в Соединенных Штатах. Как сообщило РИА «Новости», в результате обстрела пострадали четыре человека.

«Пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь. Двое находятся в тяжелом состоянии», — рассказали в оперативных службах.

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Вооруженные силы Украины ударили по жилой пятиэтажке. Предположительно, они использовали снаряд с GPS-наведением M982 Excalibur производства США. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее украинские военные с помощью дронов обстреляли Белгородскую область несколько раз за день. Один из аппаратов влетел в жилой дом в селе Малиновка, взрывом повредило стены, крышу и окна здания. Под удар также попали газозаправочная станция в Шебекине и машина в селе Вознесеновка, пострадал один человек.