Сенатор Джабаров рассказал о последствиях «разрешения» наносить удары по России | 360°

Спецоперация 01 мая 2024, 20:15 Сенатор Джабаров рассказал о последствиях «разрешения» наносить удары по России Сенатор Джабаров: разрешение Запада Киеву бить по России даст право на ответ Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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Западные страны, «позволяя» Киеву бомбить Россию, дают моральное право Москве на аналогичные меры. Таким мнением в беседе с Lenta.ru поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ну, а почему нет? Что, они до этого не осуществляли? То же самое осуществляли. Обстреливали Белгородскую, Курскую, Брянскую области, пытались ударить по Крыму неоднократно», — напомнил он.

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По мнению Джабарова, Россия сможет законно ответить всем странам, допустившим и разрешившим Украине наносить удары по территории нашей страны.

Он добавил, что Москва вправе предпринять какие-то ответные шаги, которые весьма болезненно зацепят Запад.

«Как это лучше сделать, я думаю, в Генеральном штабе и политическом руководстве страны знают лучше», — подчеркнул сенатор.

Ранее Джабаров заявил о необходимости смещения границ Украины для избежания новых атак БПЛА. По его словам, желательно дойти до западных границ противника.