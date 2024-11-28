«Еще быстрее, еще точнее». Новые гиперзвуковые системы превзойдут «Орешник»

Новые российские гиперзвуковые системы превзойдут «Орешник» по характеристикам, рассказал 360.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Путина о появлении новых гиперзвуковых комплексов.

Эксперт объяснил, в чем заключается уникальность гиперзвука.

«Главная уникальность, что его не может из-за скорости перехватить ни один радар противника. Если он его не перехватывает, значит, он не может вдогонку вперед послать ракету, а значит, и сбить», — рассказал Баранец.

Он также напомнил о характеристиках «Орешника» — этой гиперзвуковой ракетой ВС России нанесли удар по заводу «Южмаш» на Украине.

«Дальность от тысячи километров, стреляет до 5500. Стреляет не ядерным веществом и не тротилом стреляет. У него специальные есть боеприпасы, которые глубоко под землю проникают, и там у него создается кинетическая энергия, которая сравнима с мощным взрывом, что мы и видели, потому что мы не видели ничего на поверхности. Цеха как стояли, так и стоят, а под землей каша творится», — объяснил специалист.

По его словам, новые гиперзвуковые комплексы, о которых говорил Путин, будут лучше предыдущих.

«Они будут еще быстрее и еще точнее, все новое будет лучше прежнего», — резюмировал Баранец.

О запуске «Орешника» в серийное производство президент сообщил на саммите ОДКБ в Казахстане. Путин также рассказал о выпуске гиперзвуковых комплексов, которые не имеют аналогов в мире.