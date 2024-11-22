Минобороны отчиталось об успешном испытании ракеты «Орешник» в зоне СВО

Первое использование в боевых условиях баллистической ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» прошло успешно. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что новое вооружение применили для комбинированного удара по объекту военно-промышленного комплекса Украины, расположенного в Днепропетровске.

«Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения», — заявили в пресс-службе.

В Минобороны подчеркнули, что комбинированный удар стал ответом на применение американского и британского дальнобойного оружия против объектов на территории России.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ракету «Орешник» можно сравнить с гиперзвуковыми снарядами «Циркон» или «Кинжал», но с большей грузоподъемностью. Он добавил, что по своей мощности новая ракета средней дальности похожа на ядерную.

По данным обозревателя американской редакции журнала Forbes Дэвида Экса, ракета «Орешник» одним зарядом выпускает все заложенные в нее боеголовки.