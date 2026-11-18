Мострансавто предлагает бесплатное обучение для всех желающих. Кандидаты, имеющие права категорий B или C, могут пройти переподготовку на категорию D — на время учебы выплачивается стипендия в размере 27 093 рубля.

Такой возможностью уже воспользовался житель Воскресенска Дмитрий Козлов — участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества.

«Сначала была теория, а сейчас приступил к практике. Планирую выйти на работу в наш филиал. Очень удобный формат, качественное обучение. Для участников СВО сейчас особенно важна адаптация к мирной жизни, и такие программы помогают вернуться к ней плавно — с новой профессией и стабильной работой», — рассказал Дмитрий Козлов.

Новым водителям предоставляется заработная плата от 100 тысяч рублей в месяц, стимулирующая выплата в 50 тысяч рублей при трудоустройстве, компенсация 12 тысяч рублей за найм жилья.

Сотрудников ждет полный социальный пакет: бесплатная форменная одежда и медицинские осмотры за счет предприятия, отпуск продолжительностью до 42 календарных дней, путевки в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников, а также санаторно-курортное лечение для работников предпенсионного и пенсионного возраста.

Соискатели могут обращаться по телефону: +7 (926) 606-14-17.