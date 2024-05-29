Военные уничтожили склад безэкипажных катеров и авиационную технику ВСУ

Российские авиация, ракетные войска, БПЛА и артиллерия ликвидировали за последние сутки украинский склад безэкипажных катеров, авиационную технику и цех сборки дронов. Об этом заявила пресс-служба Минобороны.

Войска также ударили по складу ГСМ, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 118 районах, указали в ведомстве.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — отметили в пресс-службе.

По данным Минобороны, за сутки военные нейтрализовали 31 БПЛА, две американские ракеты HARM, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, а также девять снарядов «Град» и «Ольха».

Ранее оборонное ведомство заявило об уничтожении в зоне спецоперации гаубицы ТRF-1 производства Франции. Украинские военные также лишились двух танков, 11 автомобилей, САУ Krab и двух орудий М119.