Число сбитых на подлете к Москве беспилотников приблизилось к 70

На подлете к Москве в ночь на 3 ноября силы ПВО обезвредили 69 украинских беспилотников. Из них 41 уничтожили после полуночи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

«Уничтожены еще 16 вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — объявил он в 02:33.

С вечера 2 ноября силы ПВО сбили восемь беспилотников и дважды по 10. После полуночи военные предотвратили три атаки 18, 16 и семью БПЛА.

Днем военные уничтожили 22 беспилотника над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями. Предыдущей ночью засекли и обезвредили 212 БПЛА над 17 регионами России, включая Тульскую, Псковскую и Рязанскую области.