ВС России поразили предприятия ВПК и логистический центр ВСУ на Украине

Минувшей ночью вооруженные силы России поразили предприятия, производившие беспилотники и крылатые ракеты на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесли по объектам транспортной инфраструктуры в Киеве, морским судам с грузами для ВСУ и логистическому центру в Харьковской области.

Ранее российские военные уничтожили большое скопление живой силы и техники роты «Шквал» 127-й бригады украинской армии близ села Рубежное Харьковской области. Ликвидированные боевики, по информации силовых структур, готовились к наступлению.