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    ВС России поразили предприятия ВПК и логистический центр ВСУ на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Минувшей ночью вооруженные силы России поразили предприятия, производившие беспилотники и крылатые ракеты на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Также массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесли по объектам транспортной инфраструктуры в Киеве, морским судам с грузами для ВСУ и логистическому центру в Харьковской области.

    Ранее российские военные уничтожили большое скопление живой силы и техники роты «Шквал» 127-й бригады украинской армии близ села Рубежное Харьковской области. Ликвидированные боевики, по информации силовых структур, готовились к наступлению.

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru