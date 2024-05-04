Британского эксперта восхитили темпы наступления ВС России | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 14:39 Британского эксперта восхитили темпы наступления ВС России Меркурис: ВС России освобождают деревню за деревней в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Армия России быстро продвигается в ходе своего наступления против Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. За пару дней военные освободили несколько населенных пунктов. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Сейчас мы наблюдаем ранний этап российского наступления <…> и оно кажется неостановимым <…> деревня за деревней в течение нескольких дней переходит под контроль русских», — подчеркнул он.

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По мнению эксперта, быстрое продвижение российских военных обусловлено тем, что у украинской армии больше не осталось профессиональных военных — их почти полностью заменили плохо подготовленные новобранцы.

В период с 28 апреля по 4 мая Вооруженные силы России нанесли 25 высокоточных ударов по украинским объектам. Это был ответ на попытки ВСУ причинить своими атаками ущерб энергетике и промышленности РФ. В частности, военные ударили по складу с украинскими дронами в Харькове и поразили позиции ВСУ в поселке Великий Бурлук под городом. Также артиллеристы накрыли группу украинских боевиков у Белгородской области.