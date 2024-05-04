ВС России нанесли 25 ударов по украинским объектам в ответ на атаки ВСУ | 360°

Важное 04 мая 2024, 14:21 ВС России нанесли 25 ударов по украинским объектам в ответ на атаки ВСУ МО: ВС России с 28 апреля по 4 мая нанесли 25 ударов по украинским объектам РИА «Новости»

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В период с 28 апреля по 4 мая ВС России нанесли 25 высокоточных ударов по украинским объектам. Это был ответ на попытки ВСУ причинить своими атаками ущерб энергетике и промышленности РФ, сообщило Минобороны.

«Нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», — отчиталось оборонное ведомство.

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Уточняется, что поразить удалось объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, предприятия ВПК, места хранения боеприпасов и ракет, цеха, где производились беспилотники и безэкипажные катера, а также пункты временной дислокации, скопления живой силы и техники противника.

В ночь на 4 мая ВСУ попытались атаковать Крым четырьмя американскими ракетами ATACMS. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили ракеты. Украинские боевики также запускали ATACMS в сторону полуострова в ночь на 30 апреля. Система ПВО сработала над Джанкоем и Симферополем. О разрушениях не сообщалось.