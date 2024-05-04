Подполье заявило о взрывах в Харьковской области | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 02:44 Подполье заявило о взрывах в Харьковской области Подпольщик Лебедев: взрывы зафиксировали в Великом Бурлуке в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские войск ударили по позициям ВСУ в поселке Великий Бурлук в Харьковской области Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Великом Бурлуке прилеты», — сообщил он агентству.

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Ранее он заявил, что в Харьковской области ВС РФ поразили склады с боекомплектом Вооруженных сил Украины. Звуки взрывов слышали на расстоянии десятков километров от места удара. Их почувствовали в Слободском районе Харькова в 20 километрах от Чугуева. Лебедев также отметил, что еще одним местом накопления боекомплекта ВСУ стали склады возле летной учебной базы.