Российские военные ударили по складу с украинскими дронами в Харькове | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 09:08 Российские военные ударили по складу с украинскими дронами в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по складу с беспилотниками в Харькове РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ударили по складу с украинскими дронами в Харькове. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В районе часа ночи удары были возле станции метро „Основа“ в районе промзоны. По данным сопротивления, удар пришелся в цех готовой продукции», — сообщил собеседник агентства.

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Еще один удар военные нанесли по месту расположения Вооруженных сил Украины. Взрывы фиксировали в Великом Бурлуке в Харьковской области.

В ответ на атаки украинской армии на гражданские объекты российские войска наносят прицельные удары по военным целям на Украине. Ранее в Чугуеве военные поразили склады с боекомплектом, а также сожгли американские HIMARS, прибывшие на усиление ВСУ под Харьков.