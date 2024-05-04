Спецоперация 04 мая 2024, 09:28 Артиллеристы накрыли группу украинских боевиков у Белгородской области РИА «Новости»: ВС России уничтожили группу ВСУ у Белгородской области РИА «Новости»

Читать 360 в

Российские артиллеристы накрыли группу украинских боевиков, направлявшихся к границе у Белгородской области. Командир подразделения рассказал РИА «Новости», что противника уничтожили осколочно-фугасными ракетами.

Разведчики сообщили, что в составе группы присутствуют операторы дронов. Чтобы наверняка уничтожить противника, российские бойцы с запасом израсходовали необходимое количество снарядов.

Реклама

«Цель была поражена полностью», — уточнил командир.

Артиллерист с позывном Соната, выезжая на боевую работу, произнес: «Сейчас мы их будем наказывать». Командир артиллерийского подразделения в свою очередь отметил, что украинскому командованию, видимо, совсем не жалко людей, ведь они отправляют их на гибель, зная, что российские военные пресекут любую попытку подойти к границе.

Ранее Вооруженные силы России ударили по складу с украинскими дронами в Харькове и поразили позиции ВСУ в поселке Великий Бурлук под городом. Войска наносят прицельные удары по военным целям на Украине в ответ на атаки украинской армии по гражданским объектам.