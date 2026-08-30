Более 1,4 тысячи беспилотников направлялись к Московскому региону за неделю
За последнюю неделю в сторону Московского региона Вооруженные силы Украины направили 1455 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Большую часть нейтрализовали на дальних рубежах ПВО, еще 50 сбили на подходе к столице, добавил градоначальник. Собянин отметил, что средства ПВО работают в усиленном режиме.
Минувшей ночью на подлете к Москве уничтожили 13 украинских беспилотников. В 02:48 мэр сообщил о шести сбитых БПЛА, через час еще о четырех, а в 07:14 — еще о трех.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении 494 беспилотников над российскими регионами.
В Брянской области украинский дрон нанес удар по автобусу. В результате осколочные ранения получили два человека.
В Ленинградской области беспилотник выбил окна в жилых домах. Их заменят при помощи средств резервного фонда правительства региона.