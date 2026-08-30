Более 1,4 тысячи беспилотников направлялись к Московскому региону за неделю

За последнюю неделю в сторону Московского региона Вооруженные силы Украины направили 1455 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

Большую часть нейтрализовали на дальних рубежах ПВО, еще 50 сбили на подходе к столице, добавил градоначальник. Собянин отметил, что средства ПВО работают в усиленном режиме.

Минувшей ночью на подлете к Москве уничтожили 13 украинских беспилотников. В 02:48 мэр сообщил о шести сбитых БПЛА, через час еще о четырех, а в 07:14 — еще о трех.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении 494 беспилотников над российскими регионами.

В Брянской области украинский дрон нанес удар по автобусу. В результате осколочные ранения получили два человека.

В Ленинградской области беспилотник выбил окна в жилых домах. Их заменят при помощи средств резервного фонда правительства региона.