Удар беспилотников ВСУ выбил окна в жилых домах в Ленобласти

В Киришах Ленинградской области после отражения атаки украинских беспилотников повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко .

В некоторых квартирах выбиты стекла. Специальная комиссия фиксирует повреждения на улице Ленинградской, проспекте Ленина и Волховской набережной. Все работы по замене окон выполнят за счет резервного фонда правительства области.

Обломки БПЛА упали на территории парка «Прибрежный» и рядом со школой № 3 — здание не пострадало, горение ликвидировали. Возгорание в промзоне потушили, его последствия уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают следователи.

Ранее глава региона сообщал о 42 сбитых украинских дронах над Ленинградской областью. Дрозденко предупреждал жителей о возможных перебоях с интернетом из-за введения режима беспилотной опасности.