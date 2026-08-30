Силы ПВО уничтожили почти 500 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали 494 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны .

Дроны уничтожали над 10 регионами, включая Ленинградскую, Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Курскую, Тверскую и Смоленскую области.

Также под удар попали Орловская, Псковская, Тульская, Новгородская и Ростовская области, Краснодарский край, Московский регион и Крым. Кроме того, БПЛА перехватывали над акваториями Черного и Азовского морей.

На подлете к столице ночью уничтожили 13 беспилотников ВСУ, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Дроны уничтожили в три волны: сначала шесть, потом четыре, а затем еще три.

В Ленинградской области БПЛА упал в промышленной зоне города Кириши. Всего над регионом ликвидировали 42 беспилотника, заявил губернатор Александр Дрозденко.