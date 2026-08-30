ПВО сбила три БПЛА, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили три БПЛА, летевших на Москву
Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом на платформе «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он.
Ранее в субботу возгорание произошло в промышленной зоне города Кириши после атаки украинских БПЛА, отмечал глава Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, над территорией области ликвидировали 42 украинских беспилотника.
В пятницу в результате налета беспилотников на Ростов-на-Дону пострадали 11 человек. Среди них есть несовершеннолетняя, ей провели операцию.