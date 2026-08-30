ПВО сбила три БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили три БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом на платформе « Макс » сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он.

Ранее в субботу возгорание произошло в промышленной зоне города Кириши после атаки украинских БПЛА, отмечал глава Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, над территорией области ликвидировали 42 украинских беспилотника.

В пятницу в результате налета беспилотников на Ростов-на-Дону пострадали 11 человек. Среди них есть несовершеннолетняя, ей провели операцию.