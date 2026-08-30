Украинские дроны ранили трех жителей Брянской области

Беспилотник ВСУ атаковал автобус и ранил двух человек

Запущенные с территории Украины беспилотники ранили трех жителей Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук .

Он подчеркнул, что двое пострадавших находились в ехавшем по Погарскому району микроавтобусе, который атаковал дрон-камикадзе. Пострадавшие получил осколочные травмы.

Еще один мирный житель получил ранения при взрыве летательного аппарата в Клинцовском районе. Всем пострадавшим врачи оказали медицинскую помощь.

Ковальчук добавил, что за минувшие сутки дежурные средства противовоздушной обороны, а также мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», спецподразделений Росгвардии и линейного отдела МВД на транспорте сбили 284 беспилотника, атаковавших регион.

Минобороны сообщило, что в ночь на воскресенье, 30 августа, дежурные средства ПВО уничтожили 494 украинских беспилотника в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края и Крыма.