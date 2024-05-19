Более 100 украинских беспилотников сбили ВС России за сутки | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 13:33 Более 100 украинских беспилотников сбили ВС России за сутки Минобороны: ВС России сбили 103 дрона, 12 ракет ATACMS и 4 бомбы Hammer за сутки Defense Ministry/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Российские военные за сутки ликвидировали 103 вражеских беспилотника за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из которых самолетного типа над территорией России в ночное время», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Бойцы ликвидировали 13 ракет «Точка-У» и ATACMS, четыре авиационные бомбы Hammer, две противорадиолокационные ракеты HARM, девять снарядов HIMARS и «Ольху». Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила 24,3 тысячи беспилотников.

Российские военные отбили массированную атаку дронов в ночь на 19 мая. Дроны уничтожили в Крыму, Белгородской области и Краснодарском крае. Всего военнослужащие ликвидировали около 60 украинских БПЛА.

На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников. Они несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков. Завод временно приостановил работу.