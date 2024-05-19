Беспилотники ВСУ рухнули на территории НПЗ в Краснодарском крае | 360°

Важное 19 мая 2024, 10:20 Беспилотники ВСУ рухнули на территории НПЗ в Краснодарском крае Синяговский: в ночь на 19 мая около НПЗ в Краснодарском крае упали 6 дронов РИА «Новости»

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Шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянском районе Краснодарского края. Об этом заявил глава района Роман Синяговский в своем Telegram-канале.

Он указал, что беспилотники рухнули в ночь на 19 мая около нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. По словам главы района, еще два взрыва прогремели возле кладбища и в одном из хуторов.

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«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул Синяговский.

Глава района добавил, что к месту ЧП прибыли аварийные службы.

Ранее российские системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку дронов ВСУ. В Краснодарском крае военные нейтрализовали 57 БПЛА. Украинские беспилотники также зафиксировали над территориями Крыма и Белгородской области. В крымском регионе средства ПВО сбили девять ракет ATACMS.