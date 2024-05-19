Появились подробности атаки дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 11:58 Появились подробности атаки дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани Атаковавшие Славянский НПЗ беспилотники несли заряды с поражающими элементами РИА «Новости»

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Беспилотники, с помощью которых украинские боевики пытались ударить по территории Славянского НПЗ в Краснодарском крае, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков. Об этом ТАСС заявил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

Он рассказал, что беспилотники выделялись своим большим размером и несли на себе значительное количество взрывчатки.

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«В этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков», — указал Труднев.

Директор по комплексной безопасности отметил, что завод временно приостановил работу, сейчас на территории предприятия проводят оценку нанесенного ущерба. На место ЧП прибыли представители силовых структур.

Всего на территории НПЗ упали шесть беспилотников. Время запуска предприятия пока не озвучили. Всего в ночь на 19 мая Краснодарский край атаковали 57 дронов ВСУ, их успешно ликвидировали системы противовоздушной обороны.