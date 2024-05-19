Системы ПВО сбили ракеты ATACMS и дрон над Крымом | 360°

Важное 19 мая 2024, 07:40 Системы ПВО сбили ракеты ATACMS и дрон над Крымом МО: военные уничтожили над Крымом 9 ракет ATACMS и БПЛА РИА «Новости»

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Украинские боевики в ночь на 19 мая атаковали территорию Крыма с помощью девяти ракет ATACMS и одного беспилотника. Средства ПВО успешно нейтрализовали все воздушные цели, сообщила пресс-служба Минобороны.

Еще три БПЛА самолетного типа ликвидировали над Белгородской областью, 50 дронов ВСУ сбили над Краснодарским краем.

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«Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS», — указали в пресс-службе.

Ранее сервис Flightradar24 засек над Черным морем полет разведывательного американского беспилотника RQ-4 Global Hawk. По мнению авторов канала Telegram-канал Shot, с помощью этого аппарата украинские военные могли наводить свои БПЛА для ударов по территории России.

Американский беспилотник вылетел вечером 18 мая с военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии и несколько часов кружил над нейтральным воздушным пространством в Черном море.