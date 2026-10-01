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    «Заманивали шоколадом». Медсестра рассказала, как привлекала бойцов на перевязки

    Медсестра Грачева: бойцов СВО заманивали на перевязки шоколадом и печеньем

    Фото: РИА «Новости»

    Медикам в зоне СВО приходилось убеждать бойцов пройти лечение и восстановиться, прежде чем возвращаться в бой. Раненых на перевязку приходилось заманивать шоколадом и печеньем, рассказала РИА «Новости» старшая операционная медицинская сестра Елена Грачева.

    «Бывало, что боец поступал в госпиталь и сразу рвался обратно в бой. Ему было неважно, в каком состоянии рука или нога и сможет ли он вообще дальше воевать», — поделилась медсестра.

    По словам Грачевой, стремление некоторых бойцов вернуться к сослуживцам становится проблемой для медиков, человека приходилось психологически настраивать на лечение. К каждому приходилось находить особый подход и объяснять, что сначала нужно восстановиться, а потом рваться в бой.

    Медсестра вспомнила, как медики круглосуточно дежурили в госпитале, спали по четыре часа. Если поступало много раненых, выходили все смены.

    Грачева заключила контракт в июне 2023 года, служила в медчасти на Луганском направлении. В марте ее уволили в запас, Грачеву наградили медалью «За боевые отличия».

    Военный медик ефрейтор Людмила Болилая — первая женщина, получившая звание Героя России в зоне спецоперации. Фельдшер закрыла собой бойца при обстреле, он выжил.

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