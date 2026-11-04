Марочко: власти Украины готовят эвакуацию из 20-километровой зоны под Харьковом

Украинское руководство организовало эвакуацию прифронтовых районов Харьковской области. Переезду подлежат жители и учреждения на расстоянии 20 километров от линии боевого соприкосновения. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС .

В Харьковской области эвакуация организуется для мирных жителей и военно-гражданских администраций. По информации Марочко, руководство планирует освободить прифронтовые районы.

«Уже где-то в 20-километровой зоне от линии фронта все поселения сидят на чемоданах», — рассказал он.

Ранее штаб обороны ДНР запустил программу для жителей населенных пунктов, находящихся под контролем киевского режима. Им предложили любыми способами выехать в Донецк, где власти помогут с жильем.