Российский солдат из группировки войск «Центр» уничтожил американский танк Abrams ВСУ, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Вражескую бронетехнику ликвидировали при освобождении населенного пункта Мемрик в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российский боец осторожно приблизился к американскому танку, у которого на тот момент работал двигатель. Затем он забросил на башню бутылку с «коктейлем Молотова».

До этого оборонное ведомство сообщило, что российские военные уничтожили при освобождении села Мемрик десятки единиц военной технику ВСУ, в том числе танк Abrams и различные боевые бронированные машины. Сам населенный пункт был освобожден 9 сентября.

Кроме того, армия России освободила села Заветное и Скучное в ДНР.

В Харьковской области бойцы ВС РФ ранее уничтожили еще одну американскую бронетехнику — боевую машину пехоты Bradley, причем прямым попаданием FPV-дрона.