Российские военные уничтожили танк американского производства Abrams и другую западную технику ВСУ при освобождении села Мемрик в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Населенный пункт Мемрик освободили подразделения группировки войск «Центр» 9 сентября.

«В ходе боев подразделения группировки войск „Центр“ уничтожили десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе иностранный танк Abrams, различные боевые бронированные машины», — указали в оборонном ведомстве.

ВС России зашли в село небольшими группами и держались ближе к разным укрытиям. Всю работу бойцы делали под контролем расчетов БПЛА при взаимодействии с артиллерией, авиацией и другими подразделениями. Огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, выбивавших боевиков ВСУ из лесопосадок.

При наступление российские бойцы уничтожили много украинских дронов, в том числе больших промышленных гексакоптеров, которые переделали под военные нужды.