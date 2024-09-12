Российские войска уничтожили Abrams и другую технику ВСУ в Мемрике
МО: ВС России уничтожили технику ВСУ при освобождении Мемрика
Российские военные уничтожили танк американского производства Abrams и другую западную технику ВСУ при освобождении села Мемрик в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Населенный пункт Мемрик освободили подразделения группировки войск «Центр» 9 сентября.
«В ходе боев подразделения группировки войск „Центр“ уничтожили десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе иностранный танк Abrams, различные боевые бронированные машины», — указали в оборонном ведомстве.
ВС России зашли в село небольшими группами и держались ближе к разным укрытиям. Всю работу бойцы делали под контролем расчетов БПЛА при взаимодействии с артиллерией, авиацией и другими подразделениями. Огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, выбивавших боевиков ВСУ из лесопосадок.
При наступление российские бойцы уничтожили много украинских дронов, в том числе больших промышленных гексакоптеров, которые переделали под военные нужды.