Вооруженные силы России освободили село Заветное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр». Военные нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Дзержинска, Щербиновки, Красноармейска, Гродовки, Журавки, Селидова, Михайловки и Мемрика.

«Потери противника составили до 530 военнослужащих», — заявили в Минобороны.

Также ВСУ лишились бронетранспортера, трех автомобилей, двух танков, самоходной артиллерийской установки Caesar, гаубицы «Мста-Б», двух орудий Д-20 и противотанковой пушки «Рапира».

Россия уже победила в спецоперации, заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, у страны нет другого варианта, кроме как выиграть в конфликте. Населению нужно бросить все силы на достижение успеха.