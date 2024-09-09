Уничтожение украинской БМП Bradley в Харьковской области попало на видео

В Харьковской области российские военные уничтожили боевую машину пехоты Bradley американского производства прямым попаданием FPV-дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Передвижение БМП засекли бойцы группировки войск «Север» во время разведки.
«В результате прямого попадания FPV-дрона БМП боевиков ВСУ была уничтожена», — подчеркнули в министерстве.
Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля: на видео после взрыва боевой машины противника в Bradley начался пожар.
В понедельник, 9 сентября, Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Мемрик на территории Донецкой Народной Республики. Он перешел под контроль российских войск благодаря действиям группировки «Центр».
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