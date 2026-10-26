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    Балицкий показал последствия атаки на Мелитополь

    Балицкий: в Мелитополе при атаке повреждены здания и инфраструктура

    Евгений Балицкий
    Фото: Евгений Балицкий/Соцсети

    В Мелитополе в результате атаки противника существенно повреждены коммерческие здания и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Евгений Балицкий
    Фото: Евгений Балицкий/Соцсети
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    Евгений Балицкий
    Фото: Евгений Балицкий/Соцсети
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    Евгений Балицкий
    Фото: Евгений Балицкий/Соцсети
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    «Призываю жителей не поддаваться панике, доверять только проверенным источникам информации», — попросил глава региона.

    Он отметил, что экстренные службы уже работают на местах и устраняют последствия удара.

    Балицкий опубликовал кадры с места событий. На фотографиях видны разрушенные дома, выбитые стекла и поврежденные автомобили.

    Во время ночной атаки на Мелитополь пострадали двое детей 2015 и 2016 года рождения, а также взрослый мужчина.

    В Воронежской области из-за ударов ВСУ погибли два местных жителя. Еще 17 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Часть пострадавших находилась в поезде, когда беспилотник повредил вагон.

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