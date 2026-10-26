Балицкий показал последствия атаки на Мелитополь

Балицкий: в Мелитополе при атаке повреждены здания и инфраструктура

В Мелитополе в результате атаки противника существенно повреждены коммерческие здания и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий .

«Призываю жителей не поддаваться панике, доверять только проверенным источникам информации», — попросил глава региона.

Он отметил, что экстренные службы уже работают на местах и устраняют последствия удара.

Балицкий опубликовал кадры с места событий. На фотографиях видны разрушенные дома, выбитые стекла и поврежденные автомобили.

Во время ночной атаки на Мелитополь пострадали двое детей 2015 и 2016 года рождения, а также взрослый мужчина.

В Воронежской области из-за ударов ВСУ погибли два местных жителя. Еще 17 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Часть пострадавших находилась в поезде, когда беспилотник повредил вагон.