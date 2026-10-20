Украинские БПЛА атаковали объект энергетики в Курской области

Хинштейн: 17 тысяч человек остались без света из-за атак БПЛА в Курской области

В Курской области 17 тысяч человек остались без электричества из-за атаки БПЛА. Трое мужчин получили ранения, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По предварительной информации, беспилотник самолетного типа атаковал объект энергетики в Октябрьском районе.

«К сожалению, пострадали трое мужчин. Их доставили в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Один отказался от госпитализации, еще двух доставим в Курск», — поделился губернатор.

Электроснабжение нарушилось в Октябрьском и Курчатовском районах. Аварийные бригады приступят к восстановлению в ближайшее время.

Ранее стало известно, что врач и фельдшер пострадали при атаке дрона ВСУ на реанимобиль в Курской области. Беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, когда медики направлялись к пострадавшему.