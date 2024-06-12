Аргентина решила передать Украине неисправные штурмовики

Infobae: Аргентина предложила отправить Украине пять нерабочих самолетов

Фото: Unsplash

Аргентина обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти штурмовиков французского производства, сообщило издание Infobae. Однако самолеты находятся в нерабочем состоянии.

Штурмовики Super Etendard закупили еще в 2018 году, но так и не смогли использовать из-за отсутствия деталей после британского эмбарго.

По плану, который поддержал президент Хавьер Милей, ремонтом самолетов должны заняться французы, а Аргентине — передать другую военную технику. Стороны обсудили вопрос при участии Соединенных Штатов.

Ранее Милей изменил свое решение и принял приглашение Украины на июньский «мирный» саммит в Швейцарии. Визит на конференцию президент запланировал после встречи «Большой семерки» в Италии 13–14 июня.

Саммит в Бюргенштоке пройдет 15 и 16 июня. На участие в нем изначально зарегистрировались 90 стран, однако позже число участников сократилось. Для многих экспертов попытка урегулировать украинский конфликт только на основе позиции Украины кажется нонсенсом. Без участия России переговоры не возможны.

Крым — бюджетный и привлекательный. Опасно ли ехать на полуостров в 2024 году

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте