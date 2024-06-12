Аргентина обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти штурмовиков французского производства, сообщило издание Infobae . Однако самолеты находятся в нерабочем состоянии.

Штурмовики Super Etendard закупили еще в 2018 году, но так и не смогли использовать из-за отсутствия деталей после британского эмбарго.

По плану, который поддержал президент Хавьер Милей, ремонтом самолетов должны заняться французы, а Аргентине — передать другую военную технику. Стороны обсудили вопрос при участии Соединенных Штатов.

Ранее Милей изменил свое решение и принял приглашение Украины на июньский «мирный» саммит в Швейцарии. Визит на конференцию президент запланировал после встречи «Большой семерки» в Италии 13–14 июня.

Саммит в Бюргенштоке пройдет 15 и 16 июня. На участие в нем изначально зарегистрировались 90 стран, однако позже число участников сократилось. Для многих экспертов попытка урегулировать украинский конфликт только на основе позиции Украины кажется нонсенсом. Без участия России переговоры не возможны.