Президент Аргентины передумал и согласился поехать на конференцию по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей изменил свое решение и принял приглашение Украины на июньский саммит в Швейцарии. Об этом сообщила газета Clarín .

Конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в городе Бюргеншток. По информации издания, приехать на саммит Милей решил в последнюю минуту.

Украинский лидер Владимир Зеленский направил президенту Аргентины специальное письмо, в котором попросил его приехать в Швейцарию хотя бы на церемонию открытия. Визит на конференцию Милей запланировал после саммита «Большой семерки» в Италии 13–14 июня.

Ранее газета La Nacion заявила, что аргентинский лидер хотел совершить длительную поездку в Европу, но его планы изменились. Позже глава государства решил разбить визит на две части: с 12 по 15 июня и с 22 по 24 июня. Эти корректировки вызвали удивление в посольстве Аргентины в Италии, так как Милея лично пригласила на саммит G7 премьер-министр Джорджия Мелони.