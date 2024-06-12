Пятнадцать стран отказались участвовать в «мирном саммите» по Украине

Число стран — участниц саммита по Украине снизилось до 78

Число стран, пожелавших принять участие в швейцарской конференции по Украине, сократилось. Об этом сообщила украинская служба «Радио Свобода»*.

По данным ее дипломатических источников из стран Евросоюза, количество участников сократилось на 15 стран — с 93 до 78.

Какие именно государства не поедут на мероприятие, издание не указало.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «междусобойчиком» так называемую «мирную конференцию» по урегулированию ситуации на Украине, которая должна пройти в Швейцарии 15–16 июня без участия России.

* Организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной.