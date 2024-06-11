Попытка урегулировать украинский конфликт только на основе позиции Киева — нонсенс. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил известный японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки.

Он напомнил, что с 13 июня в Италии пройдет саммит G7. А 15–16 июня состоится конференция по украинскому вопросу в Швейцарии. Однако это не мероприятия, направленные на мирное решение ситуации.

«С моей точки зрения, это в каком-то смысле вызов России», — сказал он.

Политик пояснил, что пригласить на это мероприятие Россию было бы верным решением. Он заверил, что саммит не заслуживает высокой оценки, так как проходит под руководством Украины. Подобная конференция — манипуляция международным мнением, подчеркнул Судзуки.

«Пока обе страны, не только одна Украина, но и Россия не поговорят друг с другом, эту проблему не решить», — добавил он.

Такое же мнение выразил бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. По его словам, конференцию в Швейцарии нельзя назвать мирной, так как в ней участвует только одна сторона.