Попытки согласовать некие условия мирных переговоров с Украиной без участия России на конференции в Швейцарии — неприемлемы. Такое заявление сделал генеральный консул российской стороны в Стамбуле Андрей Буравов в интервью РИА «Новости» . Он подчеркнул, что нужно учитывать нынешние реалии.

«Собственно говоря, это „стрельба в молоко“ — можно поговорить о чем-то выбранном специально, чтобы завоевать симпатии этого так называемого мирового большинства», — высказался он о предстоящей швейцарской встрече.

Консул предположил, что организаторы выбрали «выигрышные темы»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен пленными. Однако это не закамуфлирует саму суть конференции. Буравов добавил, что достичь соглашения по формуле Зеленского — невозможно.

Генконсул в интервью РИА «Новости» также оценил усилия Турции по организации переговоров России и Украины. Республика хочет, чтобы кризис скорее разрешился, ведь нестабильная ситуация влияет и на соседние страны.

«Нужно исходить из процессов в Новороссии, где народы сделали свой выбор в пользу такого развития ситуации», — добавил он.

Саммит в Бюргенштоке пройдет 15 и 16 июня. На участие в нем зарегистрировались 90 стран, из них половина — из Европы. Однако как стало известно позднее, число участников сократилось на 15 стран — с 93 до 78.

Попытка урегулировать украинский конфликт только на основе позиции Украины — нонсенс, заявил известный японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки. Он считает, что пригласить на это мероприятие Россию было бы верным решением.