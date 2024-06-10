Стало известно, сколько стран примут участие в саммите по Украине в Швейцарии

МИД Швейцарии: в саммите по Украине примут участие 90 стран мира

Менее недели осталось до «мирного» саммита по Украине в Бюргенштоке. Для участия в мероприятии зарегистрировались делегации из 90 стран. Об этом заявила пресс-служба МИД Швейцарии.

Саммит пройдет 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток недалеко от озера Люцерн. В нем примут участие представители 90 государств и организаций. Из них около половины приедут из стран Европы.

По информации МИД Швейцарии, сначала пройдет пленарное заседание, затем встреча трех рабочих групп по ядерной безопасности, гуманитарным вопросам, продовольствию и свободе судоходства. По итогам саммита примут декларацию, которая, по задумке организаторов, станет основой для урегулирования ситуации на Украине.

Россию не пригласили в Бюргеншток. Из-за этого от участия в саммите отказались Камбоджа, Китай, члены СНГ и другие страны.