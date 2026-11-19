Поезда по Крымскому мосту снова начнут ходить примерно с 16:00 четверга. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов .

По его словам, железнодорожники прикладывают героические усилия, чтобы устранить последствия вражеской атаки. Информацию обо всех альтернативных маршрутах для пассажиров опубликуют на сайте Министерства транспорта Республики Крым.

Аксенов попросил жителей доверять только официальным источникам и не распространять слухи.

«У нас есть силы, есть характер, есть понимание, как выйти из этой ситуации. Мы знаем, что и как делать. Мы со всем справимся», — подчеркнул глава региона.

Движение на Крымском мосту приостановили утром 19 ноября после ночной атаки украинских беспилотников. Из-за этого несколько пассажирских поездов, идущих в сторону полуострова из Москвы и Санкт-Петербурга, задержатся в пути.