Движение поездов по Крымскому мосту утром в четверг приостановили после атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта.

«В результате ночной атаки БПЛА движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста временно приостановлено», — заявили в ведомстве.

В Минтрансе уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают специалисты и проводят оценку причиненного ущерба.

Вице-премьер Андрей Никитин отмечал, что после очередной атаки ВСУ на Крымский мост кабмин России выстраивает альтернативные маршруты пассажирского сообщения и автоперевозок. Правительство работает с регионами, перераспределяя транспортные потоки.