Движение по Крымскому мосту приостановили
Минтранс: движение по Крымскому мосту временно приостановили
Движение поездов по Крымскому мосту утром в четверг приостановили после атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта.
«В результате ночной атаки БПЛА движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста временно приостановлено», — заявили в ведомстве.
В Минтрансе уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают специалисты и проводят оценку причиненного ущерба.
Вице-премьер Андрей Никитин отмечал, что после очередной атаки ВСУ на Крымский мост кабмин России выстраивает альтернативные маршруты пассажирского сообщения и автоперевозок. Правительство работает с регионами, перераспределяя транспортные потоки.
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