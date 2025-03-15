Зеленский не признал полное окружение ВСУ в Курской области

Украинские войска продолжат операцию в отдельных районах Курской области и выполнят поставленные перед ними задачи. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский лидер Владимир Зеленский на сообщение о полном окружении группировки ВСУ.

По его словам, главной задачей захода украинских сил на территорию Курской области стало перетягивание российских военных с других направлений.

«Окружения наших войск нет», — объявил Зеленский.

В минувший четверг, 13 марта, Минобороны России объявило об освобождении города Суджи в Курской области. Населенный пункт семь месяцев находился под контролем украинских боевиков и стал их основным хабом, откуда они совершали обстрелы региона.

В субботу, 15 марта, стало известно о переходе под контроль российских войск села Заолешенка и деревни Рубанщина в Суджанском районе.

Президент России Владимир Путин заявил, что оставшиеся в Курской области украинские боевики оказались в полной изоляции и могут либо сдаться, либо погибнуть.

В защиту военных выступил президент США Дональд Трамп, который призвал российского лидера к пощаде.

Путин ответил, что готов гарантировать жизнь украинским военным, если их военное и политическое командование отдаст приказ о сложении оружия.