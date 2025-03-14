Путин ответил на призыв Трампа о пощаде боевиков ВСУ в Курской области

Путин: для пощады ВСУ в Курской области Киеву надо отдать приказ о сдаче в плен

Президент России Владимир Путин ответил на просьбу американского лидера Дональда Трампа пощадить украинских бойцов в Курской области. Он отметил, что руководство Украины должно отдать приказ ВСУ о сдаче в плен, в таком случае им будет гарантирована жизнь, сообщили на сайте Кремля.

В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин заявил, что Россия с пониманием относится к призыву Трампа руководствоваться гуманными соображениями по отношению к украинским военным, но для этого есть определенные условия

«В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что украинские боевики совершили в Курской области преступления против мирного населения. Эти деяния квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм.

Накануне Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным призвал его пощадить украинских боевиков, оказавшихся в окружении в российском регионе.