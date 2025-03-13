Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи

Разрушенные дома и искореженные автомобили. Такие кадры сняли российские военные в освобожденном городе Суджа Курской области, который на протяжении семи месяцев находился под контролем украинских боевиков. Видео с места опубликовала пресс-служба Минобороны.

Военные зашли в одну из городских школ, от здания которой остались только стены и полуразрушенные коридоры. При открытии двери в одну из мастерских видно, что в помещении полностью разрушены потолок и стены.

В пресс-службе заявили, что Суджу освободили подразделения группировки войск «Север».

Кроме города российские военные взяли под контроль поселок Меловой, расположенный на юго-западе и примыкающую к районному центру с юга слободу Подол.

В минувшую среду, 12 марта, зашедшие в Суджу российские десантники водрузили на водонапорную башню в центре города российский флаг.

Президент России Владимир Путин минувшим вечером провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск.

Выступивший перед главой государства руководитель Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов отчитался, что за пять дней военные освободили 24 населенных пункта и очистили от врага 250 квадратных километров территории российского региона.