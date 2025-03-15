Минобороны: ВС России освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области

Подразделения российской группировки войск «Север» освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина», — заявили в ведомстве.

«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что саперные подразделения начали разминировать освобожденную от боевиков ВСУ часть Курской области. В Минобороны отмечали, что инженерные войска очищают от мин придомовые владения, сельскохозяйственные угодья, жилые дома и важные объекты жизнеобеспечения. При этом ВСУ использовали, в том числе, запрещенные Женевской конвенцией различные типы боеприпасов.