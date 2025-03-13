Путин заявил о полной изоляции группировки ВСУ в Курской области

Ситуация в Курской области находится под полным контролем российских войск. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пресс-конференции после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что зашедшая в российский регион группировка ВСУ оказалась в полной изоляции. Путин добавил, что командование украинских войск полностью утратило управление и военнослужащие еще пытаются входить группами по одному-два человека, бросая технику.

«Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что именно поэтому Украине необходимо перемирие хотя бы на 30 суток, на которое они согласились в ходе переговоров с американцами в Саудовской Аравии.

В ходе своего выступления Путин заявил, что поддерживает предложение о прекращении огня, но при условии долговременного мира.