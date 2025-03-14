Трамп попросил Путина пощадить окруженных в Курской области украинских боевиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и, в частности, призвал его пощадить украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Курской области. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social .

По словам Трампа, в «котле» находятся тысячи военных, и их положение очень уязвимо.

«Я настоятельно убеждал президента Путина сберечь им жизни. Иначе это будет ужасная бойня, какой не было со времен Второй мировой войны», — заявил Трамп.

Что ему ответил российский лидер, не сообщается.

Накануне Путин, выступая на пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко, рассказал, что украинская группировка в Курской области полностью изолирована, военные выходят по одному-двое и бросают оружие и технику.

По его словам, в ближайшие дни боевиков могут окончательно заблокировать, и тогда из окружения не выйдет уже никто. Именно поэтому Украина запросила перемирие, добавил президент.