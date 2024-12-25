Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Киеве
В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Взрывы в Киеве», — написали авторы материала.
Согласно данным онлайн-карты оповещения населения, в украинской столице звучит сирена воздушной тревоги.
Накануне взрывы звучали в Полтавской области, громкие звуки послышались в городе Глобино. Взрывы также слышали в Хмельницкой области. Вечером 22 декабря российские военные нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде. Взрывы раздались в 20:50, и они были громкими.
В Киеве взрывы звучали 21 декабря. В украинской столице сработали системы ПВО.
Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Киеве
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