Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Киеве

В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Взрывы в Киеве», — написали авторы материала.

Согласно данным онлайн-карты оповещения населения, в украинской столице звучит сирена воздушной тревоги.

Накануне взрывы звучали в Полтавской области, громкие звуки послышались в городе Глобино. Взрывы также слышали в Хмельницкой области. Вечером 22 декабря российские военные нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде. Взрывы раздались в 20:50, и они были громкими.

В Киеве взрывы звучали 21 декабря. В украинской столице сработали системы ПВО.