Жители Полтавской области услышали взрывы

В Кременчугском районе в Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил ТСН .

По информации телеканала, громкие звуки послышались в городе Глобино около 02:30. Официально информация не подтверждалась.

Начальник Полтавской областной государственной администрации Филипп Пронин сообщил в своем Telegram-канале об объявлении воздушной тревоги поздним вечером 22 декабря и призвал жителей спуститься в укрытия. Оповещение прекратилось после предполагаемой атаки.

Взрывы прогремели также в Хмельницкой области. Украинские военные засекли ударные беспилотники, летевшие в сторону Староконстантинова. Воздушная тревога действовала одновременно в нескольких регионах, в том числе в Житомирской, Сумской, Харьковской областях и Киеве.

Военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми сообщил о небывалом продвижении российских войск. Особых успехов удалось достичь в ДНР.